Marlises Gabriela "no cierra la puerta al amor", informa Tatiana Arús en Aruser@s. Al menos, eso es lo que ha dicho en sus numerosas declaraciones a la prensa -en el día de ayer, rompió su silencio hasta en cuatro o cinco ocasiones, indica la colaboradora del programa- la nueva "amiga especial" de Bertín Osborne.

"Es guapísimo, ¿cómo no me va a gustar?", pregunta Marlises a los periodistas. "Es un amigo muy especial, lo quiero mucho y ya está", confirma. Una de las redactoras le pregunta si ella apuesta por su relación con el cantante y la respuesta de Marlises desata las risas en el plató del programa. "Yo le doy masajes, le hago tratamientos. Le seguiré dando masajes mientras que él tenga dolencias", contesta.

"A ver, no saquemos de contexto. Ella es fisio y se conocieron por eso", cuenta la presentadora de la sección 'ProtagonInstas'. Alba Gutiérrez admira esta nueva excusa. "Cuando alguien pregunte, le dices, 'no, es que yo le he dado masajes para aliviar sus dolores. No es nada romántico, ¿eh?'", comenta entre risas.