"No sé, no lo voy a juzgar, no soy quién para juzgar a nadie", asegura Fabiola Martínez ante los medios de comunicación después de que Bertín Osborne reconociera que tiene varias "amigas especiales". Una de ellas, Marlises Gabriela Guillén, ha acaparado la atención de la prensa por asegurar que mantiene una relación con el cantante, aunque él niegue que se trate de un noviazgo o una nueva ilusión.

La exmujer de Bertín utiliza precisamente este término de "amiga especial" para afirmar que le parece "estupendo" que tenga una o varias. "Yo también he dicho varias veces que tengo muchos amigos y eso no escandaliza a nadie", reflexiona en este vídeo emitido en Aruser@s.

"Fabiola siempre es muy diplomática y políticamente correcta. Otra cosa es si en su interior está contenta o no con esa nueva aventura", comenta Alfonso Arús. Además, Tatiana Arús destaca el hecho de que Fabiola ya había coincidido con Marlises hace un año, aunque por aquellos entonces se desconocía su relación con Bertín y no está claro si entre ellos dos ya existía esta 'amistad'.