Aunque la paciencia no sea el punto fuerte de nuestro querido Antonio Resines, la compensa con creces con su colosal sentido del humor. El actor ha sido uno de los habituales en la sección de los 'zascas' de Aruser@s de esta temporada, y hoy rememoramos uno de los más míticos.

Y es que, el hombre está cansado de que siempre le hagan las mismas preguntas, y así lo dejó ver al principio de una entrevista que le hicieron en la Cadena Ser. "Me he traído unas preguntas que os paso, porque estoy hasta los huevos de que me preguntéis siempre lo mismo", aseguraba con rotundidad.

"Cuando por fin se libra de que le pregunten por el dichoso final de Los Serrano, ahora le están machando siempre también con lo mismo", opinaba Andrés Guerra en plató. Alfonso Arús está de acuerdo con su colaborador, y además se queja de las prácticas de cierto tipo de prensa...

