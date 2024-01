"Si hay una persona que jamás piensa en el dinero y que se podría enamorar de cualquier pobre, siempre que éste fuera rico de espíritu, es Georgina Rodríguez", ironiza Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el espectacular regalo que le ha hecho Cristiano Ronaldo.

Y es que tras su viaje a Maldivas con sus amigos para celebrar su cumpleaños por todo lo alto, la modelo ha recibido de su pareja un reloj de lujo de color rosa con diamantes. Presuntamente, el reloj costaría 100.000 euros. "A simple vista pensaba que era el típico de juguete", destaca Tatiana Arús mientras que Alfonso Arús confiesa que "parece el de Hello Kitty". "Cuando he visto que ha etiquetado a Cristiano Ronaldo he visto que esto vale dinero", insiste la colaboradora.

Por último, Alfonso Arús enseña también el reloj de lujo que ha recibido Maluma por su cumpleaños y abre debate en plató: "¿Qué reloj os parece más hortera o bello?, ¿el de Georgina o el de Maluma?". "¿No hay un tercero?", bromea Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús insiste en que el de Georgina "parece el mítico que montas tú", pero el de Maluma "parece falso".