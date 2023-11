Cuando Alfonso Arús ha visto esta noticia, no ha podido evitar acordarse de Angie Cárdenas, su pareja televisiva y en la vida real. Una mujer ha devuelto a una biblioteca un libro que se llevó en 1978, y la colaboradora de Aruser@s hizo algo parecido en un videoclub de Sitges. Angie devolvió 12 años tarde un VHS, sin rebobinar y, lo peor de todo, sin la carcasa.

Pero la culpa, asegura, no es suya. "Fue por culpa de los jetas de nuestros hijos", le dice al presentador refiriéndose a Tatiana, Hans, Arthur e Ingrid, los tres primeros, presentes en plató. "¿Tú crees que eso es presentable al Récord Guinness?", busca rentabilizar la situación Tatiana.

"He de decir que el otro día me encontré por casa, y es real, la carcasa azul de la película", anuncia con emoción Arthur. "Señores del videoclub de Sitges, que no sé si existe todavía: ha aparecido la carcasa de la película", anuncia el padre de la familia y presentador del programa. "Yo creo que la carcasa era de 'Tiburón' y el DVD era de 'Winnie The Pooh'", bromea el hijo menor, Hans.