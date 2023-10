Cristiano Ronaldo Junior, hijo del futbolista Cristiano Ronaldo, se ha unido a la aventura de su padre en Arabia Saudí y ha empezado a jugar en el Al Nassr en la categoría sub 13, donde lucirá también el número 7. Su sueño, como él mismo ha contado en alguna ocasión, es llegar a jugar con él, en el mismo equipo.

Aunque el pequeño tiene 13 años y su padre 38, Angie Cárdenas cree que sí podría cumplir ese sueño. "El hijo jugará con el padre porque no hay una persona que se haya cuidado más que Cristiano Ronaldo", ha mantenido en el programa de Aruseros. Y a esta reflexión ha respondido su marido, Alfonso Arús, de un modo muy divertido: "¿Por qué crees que estoy yo jugando con mis hijos? Por lo bien que me he cuidado y porque me sigo cuidando...", ha bromeado, haciendo referencia a que trabaja en el programa junto a sus cuatro hijos.