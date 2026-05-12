Un español que vive en EEUU desvela que muchos de ellos "odian el sabor del agua": "Tienen gotas edulcorantes para darle sabor"

Los aruser@s alucinan con el descubrimiento de este español que vive en EEUU. El joven asegura que a la mayoría de los estadounidenses no les gusta el sabor del agua y se pasan el día bebiendo soda.

"Los americanos (estadounidenses) odian el sabor del agua". Al menos es lo que asegura este tiktoker español que vive en California y que desvela las acrobacias que hacen para mantenerse hidratados pese a ello. "Conozco a mucha gente que únicamente bebe sodas o que si tienen que beber agua usan unas gotas que le aportan sabor y edulcorante", afirma. "Es muy triste", lamenta Hans Arús en Aruser@s. Rocío Cano aprovecha para volver a decir lo rica que está el agua de Madrid, aunque reconoce que algunas de la sierra también están buenísimas.

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