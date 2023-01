Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué y suegra (y vecina) de Shakira, es otra de las aludidas en el tema que la cantante colombiana ha lanzado junto a Bizarrap (la 'Music Sessions #53'), en el que la artista 'despelleja' a su ex.

Como es lógico, Montserrat ha reaccionado y tras la publicación de la canción, le ha retirado el 'like' al post que su nuera retuiteó, en el que Bizarrap anunciaba el lanzamiento.

"Quita el 'like' rápidamente, como es comprensible", comenta Tatiana Arús en Aruser@s mientras muestra las imágenes que confirman que, en su momento, cuando todavía no sabía de qué trataba la letra porque no se había publicado, la madre de Gerard Piqué indicó que le gustaba dicho tuit.