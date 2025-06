La reacción de Jaydy Michel sobre una relación entre Alejandro Sanz y Shakira: "¡Ay, dios mío!"

Jaydy Michel ha acudido al 80 aniversario de la revista Elle, donde ha sido preguntada por los reporteros sobre la posible ruptura entre Candela Márquez y Alejandro Sanz, padre de la hija mayor de la modelo, Manuela. "No tengo opinión porque no me incumbe. pero, honestamente, no lo sé", ha respondido la modelo.

Además, los reporteros le han preguntado sobre una posible relación del cantante con Shakira. "Ay, dios mío, no lo sé", ha respondido sorprendida Jaydy Michel, que ha destacado que no tiene ni idea: "No lo sé, yo creo que tienen una muy buena amistad y se respetan y se quieren un montón".

Tras escucharla, Alfonso Arús destaca lo "correcta" que es la modelo en sus declaraciones. "Ella contenta muy bien pero ha tomado tanta distancia que le da exactamente igual lo que haga", afirma, por su lado, Angie Cárdenas.

Candela Márquez deja de seguir a Alejandro Sanz

"¿Puede Candela Márquez estar celosa por un besito de Shakira a Alejandro Sanz?", se preguntaba en este vídeoAlfonso Arús alucinado tras saber que la actriz había dejado de seguir al cantante en redes, algo que aseguraba ser "infantil".

Tras unos días, la actriz ha vuelto a seguir en Instagram a Alejandro Sanz tras unos supuestos celos por su cercanía con Shakira. "Los allegados descartan que sea una estrategia de marketing", afirmaba en este vídeoAlfonso Arús, que reflexionaba: "Si no fue marketing fue un calentón".