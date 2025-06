Alfonso Arús, de la crisis de Alejandro Sanz y Candela Márquez por Shakira: "Si no fue marketing fue un calentón"

"Se desvanece la ilusión de Patricia Benítez, que todavía soñaba con la posibilidad de un noviazgo entre Alejandro Sanz y Shakira", destaca Alfonso Arús y es que el presentador destaca que Candela Márquez, novia del cantante, ha vuelto a seguir en redes sociales al español.

Los rumores se iniciaron hace unos días cuando Tatiana Arús anunció que la actriz había dejado de seguir en Instagram a su novio, levantando los rumores de crisis. Unos rumores en los que se señalaba a los celos de la actriz por Shakira como la causa principal. Y es que Alejandro Sanz y y Shakira han vuelto a demostrar su gran cercanía y química con una nueva colaboración llamada 'Bésame', algo que no habría gustado a Candela Márquez.

Sin embargo, al volver a seguir la actriz a Alejandro Sanz en redes sociales, Alfonso Arús reflexiona: "Se acabó la crisis, si es que la hubo alguna vez". "Su entorno más cercano desmiente esa crisis y celos de Candela", afirma Tatiana Arús, que reflexiona que no sabe si, entonces, "fue una estrategia de marketing" que Candela dejara de seguir a Sanz.

Sin embargo, Alfonso Arús explica que "los allegados descartan que sea una estrategia de marketing": "Si no lo es, es un calentón". Por su parte, Angie Cárdenas está de acuerdo en que no sea por estrategia ya que "Alejandro Sanz no lo necesita": "En el momento que saca disco arrasa". Por último, el presentador señala que, según los allegados, "estaban juntos en Miami riéndose de todo".