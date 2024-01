Isabel Pantoja va a realiza su primer concierto del año en Bilbao. Tras la ciudad vasca también actuará en Madrid, en Santa Cruz de Tenerife y Valladolid. Por otro lado, la arista ha decidido mudarse a la capital de España, pero ¿qué opinan sus hijos?

Isa Pantoja ha afirmado que no tiene mucho que decir: "Me parece bien, no me cambia absolutamente nada". "Es absurdo que me digáis que cambia mucho estar en Cantora, que son 40 minutos a mi casa, que estar en Madrid, que vengo una vez a la semana", afirma Isa P, que insiste en que no habla con su madre: "Cada vez que me preguntan si he hablado con ella... ya sabéis que no". "Estamos en 2024, igual en 2034 me vuelven a preguntar", señala la joven, que no descarta volver a ser madre.