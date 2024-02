"Zendaya ha causado sensación", destaca Alfonso Arús sobre el último look de la artista, quien no deja de sorprender en cada aparición para promocionar su última película. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el sorprendente look robótico de la actriz en su aparición en Londres.

"Es un look muy futurista que como veis son piezas encajadas y otras transparentes, dejando a la vista algunas partes de su cuerpo como sus glúteos", explica la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús pide la "cadena perpetua" para el estilista.