Zendaya ha revolucionado París luciendo un look con un top hecho con una impresora en 3D. "Todos los looks de Zendaya causan sensación", destaca Tatiana Arús, que enseña en el plató de Aruser@s el look elegido por la artista para presentar su última película en Francia.

"Este top es como una espiral y lo bueno de hacerlo con una impresora 3D es que se adapta a tu cuerpo", destaca la colaboradora, que explica a Alfonso Arús cómo se hace: pones las medidas de tu cuerpo para que quede perfectamente ajustado. "Pero, ¿cómo es posible que en nuestra impresora no salga ni el papel y en otras salga hasta un top?", pregunta el presentador, que desata las risas del plató.

Por otro lado, Tatiana Arús también enseña el espectacular look elegido por Beyoncé para acudir a la Semana de la Moda de Nueva York: "Creo que debe de estar en plena promoción de su nuevo disco, que se va a estrenar el próximo 29 de marzo". "No sé si pretendía pasar desapercibida porque la vemos con sombrero, gafas... pero claro solo con realizarle una foto ves cómo brilla", destaca la colaboradora.