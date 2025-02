La reacción de Alfonso Arús tras ver un fragmento de la entrevista de Jordi Évole a Gabriel Rufián: "Solo aquí hay cuatro 'zascas'"

En Aruser@s están impacientes por que llegue el próximo domingo para poder ver la entrevista que Jordi Évole le hace a Gabriel Rufián en la siguiente entrega de 'Lo de Évole'. Para ir abriendo boca, Alfonso Arús enseña a sus colaboradores un breve fragmento de esta charla que promete ser interesante, sí, pero también divertida.

"Tú a mí me has caído muy mal", le dice Évole al político sin cortarse ni un pelo. La respuesta de vuelta también va sin pelos en la lengua: "tú a mí, peor". "Muy mal, tío. Yo he 'rajao' mucho de ti", le reconoce Rufián. Su entrevistador se pregunta qué les ha pasado durante todos estos años para que no hayan llegado a congeniar... al menos, hasta ahora. "Yo era un gilipollas", confiesa Gabriel. Contra todo pronóstico, Jordi le contesta que él, no, dejándolo 'planchado'.

En el plató del programa matinal, Sebas Maspons no puede evitar las carcajadas. "Ahora ya estamos enganchados esperando al próximo domingo para ver la respuesta que le da", asegura. El presentador de Aruser@s destaca que solo en estos segundos de avance que podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, ya hay cuatro 'zascas'.