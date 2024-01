Aunque no estuviera lloviendo, los paraguas fueron los grandes protagonistas de esta Cabalgata de los Reyes Magos . Y es que, al parecer, a los adultos ya no les importa que los niños quieran jugar a rescatar los caramelos del suelo, o que los de las filas de atrás no puedan ver nada del desfile.

Una costumbre que genera mucha polémica y que tiene tantos detractores como usuarios, con lo que no es de extrañar que estallara la guerra con Sus Majestades de Oriente allí presentes. "¡Bueno, bueno! ¿Pero cómo se puede ser tan basura de coger los paraguas para recoger caramelos? ¡Ratas! ¡Rompéis sueños!", se escucha a un hombre quejarse en este vídeo de @LanderOtaola emitido en Aruser@s.

Los colaboradores del programa tampoco están de acuerdo con esta práctica.