¿Quién tiene la culpa? El vídeo de una colisión de dos coches en una rotonda incendia las redes

Dos coches, una rotonda, una colisión. El pan nuestro de cada día y la lucha eterna que vivimos los conductores en las glorietas salta a las redes sociales y genera controversia. En este vídeo tomado por una cámara de tráfico, observamos un choque entre un vehículo que circula por el carril interno y otro, que va por el externo. ¿Quién tiene la culpa de este incidente?

En Aruser@s, quienes tienen carné de conducir lo tienen claro... o quizá no tanto, a juzgar por las explicaciones de Angie Cárdenas. "Te has equivocado", le advierte Hans Arús. Tatiana Arús no puede evitar mirarla con extrañeza. "Lo has dicho al revés", indica como solo una hija puede decírselo a una madre. "Cuando estás en una rotonda, el del exterior es el que tiene preferencia. El carril interior es solo para adelantar", aclara el tertuliano a su madre.

"El coche que va por el exterior es el que está habilitado para salir. El interior es solo para adelantar", recalca de nuevo. "Entonces, el choque es culpa del que está en el interior", concluye. En la teoría, es así. Pero, ¿y en la práctica? ¿Hay conductores que no cumplen esta norma?