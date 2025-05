Putin y Trump, a lo 'Martes y Trece' en este montaje viral: "Tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles"

Más de dos horas de conversación telefónica dan para mucho, sobre todo para los internautas, que no dudan en sacar punta a la actualidad y darle su toque de humor a los asuntos más serios. Este vídeo viral de la llamada de Trump y Putin lo demuestra.

Ayer Trump y Putin estuvieron al teléfono durante más de dos horas para, entre otras cosas, acordar "trabajar con la parte ucraniana para realizar un memorándum para un acuerdo de paz", contaba el presidente ruso. Sin embargo, esta no es la primera conversación que ambos ha mantenido este año. El pasado mes de marzo, también hablaron durante dos horas con el fin de dar por terminada la guerra en Ucrania, pero poco llegó a materializarse de los acuerdos a los que ese día se llegaron.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que el humor es nuestra arma más efectiva, no ha faltado quien en internet ha buscado sacarle punta a este asunto y ha tirado de clásicos de la comedia para aliviar tensiones. Este es el caso de la montaje viral que nos muestra Aruser@s en la que ambos mandatarios se convierten en Josema Yuste y Millán Salcedo, dando vida a su sketch más famoso.

"¿Encarna?", comienza preguntando Trump. "Encarna de noche", responde Putin. "Que digo una cosa, bonita. Digo que como tengo a dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles, pues digo, 'voy a freír a los chicos no sea que luego me se quemen y me quede yo sin escuchar Encarna de Móstoles", dice el presidente estadounidense.

En el plató del programa de laSexta, la broma causa furor. "Trump 'señorea'. Trump es una 'señora que...'", concluye Alfonso Arús acerca de lo bien que le queda este papel.