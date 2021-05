Scarlett Johanson ha sido galardonada con el premio Generation Award, en reconocimiento a su carrera, en los MTV Movie & TV Awards.

Durante su discurso de agradecimiento, su marido, Colin Jost, le ha gastado una broma lanzándole 'slime' sobre la cabeza. Esto es un líquido gelatinoso con colorante que, usualmente, usan los niños para jugar y hacer formas.

"¿Qué haces? Esto no Nickelodeon", le ha gritado enfadada la actriz. Y es que, los premios de esta cadena infantil se celebran de la misma manera. Al darse cuenta, el actor y comediante le ha intentado acercar una toalla para que se secase pero ella no la ha aceptado: "No me toques ahora".

En el vídeo que acompaña a estas líneas puedes ver cómo ha sido el momento, aunque todo apunta a que ha sido una broma entre los dos para celebrar el galardón de Johanson.