Una conocida compañía agroalimentaria ha anunciado que suprimirá la fecha de caducidad por la de 'consumir preferentemente' de sus productos en España para evitar que se desperdicien alimentos en buen estado.

Una noticia que Tatiana Arús ha celebrado porque, según han asegurado el resto de los colaboradores de Aruser@s, ella sí consume productos que, según la fecha de caducidad, ya no se podrían ingerir. "Nunca he tenido remordimientos y por fin me dan la razón. Si un producto está en mal estado, eso se ve", ha señalado en el programa.

Un estudio elaborado por un psicólogo de Oxford apunta que la cuarentena por la pandemia de COVID-19 ha hecho que nos percatemos de que solo tenemos cinco amigos de verdad. Algo que ha mencionado Alfonso Arús en su programa. Los colaboradores han coincidido con esta información confesando que tienen unos "tres amigos".

En otro programa, Alfonso Arús defendió a Julia Janeiro tras la aparición de testimonios que la criticaron en televisión: "¿Qué pecado ha cometido Julia Janeiro? ¿Ha vendido algo?"