Tania Llasera y Adriana Abenia se han convertido en protagonistas de la actualidad. Todo ha sucedido a raíz de un enfrentamiento que ambas han protagonizado en redes sociales.

Las dos presentadoras se han enzarzado en un cruce de acusaciones después de que Adriana Abenia criticase en su perfil de Instagram una fotografía promocional de la marca Roxy en la que aparece una modelo de talla grande.

Las palabras de Adriana Abenia que han desatado la polémica

Sobre la imagen de la firma de ropa para surf, Adriana Abenia dijo: "Sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso". "Estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en lo huesos", aseguró. Seguidamente, la comunicadora enumeró una serie de enfermedades y complicaciones que el exceso de peso puede provocar.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a estas declaraciones de Adriana Abenia, que ha tenido que enfrentarse a las acusaciones de gordofobia y a gran cantidad de críticas desde el día de ayer.

La respuesta de Tania Llasera a Adriana Abenia

Ante el revuelo generado, Tania Llasera decidió pronunciarse. La presentadora, que está muy concienciada con el movimiendo body positive, respondió a su compañera de profesión a través de Instagram. "Por fin la diversidad que vemos en las calles llega a la publicidad y ahora... ¿resulta que es apología de la obesidad?", planteó Llasera.

Además, la comunicadora explicó la importancia de que "miles y millones de niñas" que no tienen cuerpos normativos puedan "verse representadas" y recalcó que "lo primordial es la salud mental". Aunque las redes aplaudieron las palabras de Tania Llasera y siguieron criticando las palabras de Adriana Abenia, la comunicadora decidió replicar.

"Esto es demagogia, y lo sabes", reza el inicio del texto con el que la presentadora respondió a Tania Llasera. En él, Abenia reiteró sus ideas y expresó que entendía que "defender los kilos de más" es "parte de la esencia" de Tania Llasera en sus redes sociales.

El alegato de Tania Llasera a favor de la diversidad de cuerpos

Tras ver la respuesta de Adriana Abenia, Tania Llasera siguió luchando por sus ideales. En un nuevo stories, continuó explicando por qué considera apropiado que haya modelos con tallas grandes: "Hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada".

Por otra parte, Tania Llasera explicó que la surfista que aparece en el anuncio es Malea Kaleopaa y que resulta peligroso "cosificar a una mujer, reducirla a su imagen y después asumir a la ligera que es obesa". Para concluir, Llasera aseveró: "Quiero que quede claro que lo que dices me representa 0, nada más".