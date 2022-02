Omar Montes y C. Tangana han lanzado su primera canción juntos. Se llama 'La culpa', un tema en el que también participan los artistas Daviles de Novelda y Canelita.

En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse y escucharse esta composición en la que C. Tangana y Omar Montes exploran registros más aflamencados. Y es que la canción, tal y como han señalado Alfonso Arús, cuenta con reminiscencias de grupos como Los Chichos.

El videoclip es obra de Little Spain, productora que ya ha trabajado anteriormente con C. Tangana y que es responsable de los vídeos que acompañan a las canciones de su exitoso álbum 'El Madrileño'. Según ha explicado Tatiana Arús, Omar Montes y C. Tangana llevaban un año con esta canción en el tintero que, en su lanzamiento, ha conseguido superar las 150.000 reproducciones en YouTube en apenas 8 horas. Además, esta canción se incluirá en 'Sobremesa', una reedición de 'El Madrileño' con tres nuevas canciones: 'La culpa', 'Bobo' y 'Te venero'.

Omar Montes estrenó su canción con Abraham Mateo

Hace una semana, Omar Montes también apareció en 'Aruser@s' tras la publicación de 'Vamos que nos vamos'. En esta canción urbana, Montes colabora con el artista Abraham Mateo y su videoclip ya casi alcanza las 900.000 visualizaciones en YouTube.