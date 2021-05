El príncipe Harry se ha confesado de nuevo con la periodista Oprah Winfrey. Esta vez lo ha hecho en un documental sobre la salud mental.

El duque de Sussex ha revelado que le costó mucho superar el fallecimiento de su madre y lo ha achacado, en parte, al silencio que siempre ha habido en la Casa Real respecto a estos temas.

"Estaba dispuesto a beber, a consumir drogas y a hacer lo que fuera para no sentirme así. Me di cuenta de que no bebía todos los días, pero sí me bebía el equivalente a una semana en una sola noche. Me di cuenta de que bebía porque intentaba enmascarar algo", ha señalado en su charla con la periodista.

