En otra vida hubiera sido astronauta, asegura Omar Montes en esta divertida entrevista que ha provocado que todo el plató de Aruser@s estalle en risas y más aún ante la respuesta a la pregunta de si "el rey de Pan Bendito" se lleva bien "con la marquesa".

"Es que no sé quién es, no la conozco bien. O al igual sí. ¿Tamara Falcó? La que se ha ido con Jägger... No, no, no, me he equivocado. Sí, sí. 'La Alba' Escanes sí la conozco, a la otra no", afirma. Además, tiene algo que decirle a Anabel Pantoja: "¡Hola!"

"Ha confundido a Tamara Falcó con Escanes y le ha puesto de nombre 'Alba' y Jägger es el Míster, pero no es ni de Alba ni de Tamara", explica Alfonso Arús. "Mejor que el mensaje hacia Anabel Pantoja haya sido escueto, porque sino...", dice Tatiana Arús intentando reprimir una carcajada sin conseguirlo.