La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue teniendo consecuencias. Ahora, el futbolista tendrá que hacer frente al testimonio de Núria Tomás, su exnovia, que ha anunciado que está preparando una docuserie sobre su relación con él.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puede verse el adelanto que la ex de Piqué ha publicado en sus redes sociales. "No sé cómo he acabado llegando a acabar rodando mi propia serie", afirma Núria Tomás al comienzo de estas imágenes.

Como ella misma explica, su relación con Gerard Piqué tuvo lugar cuando ella solo tenía 21 años. Este noviazgo cambió su vida, aunque no precisamente para bien. Además, aunque actualmente tiene una familia, Núria Tomás también mantuvo una relación con el piloto Jorge Lorenzo.

Rafa Mora, nuevo enemigo de Gerard Piqué

El tertuliano de televisión también ha aprovechado el fin de la relación de Shakira y Gerard Piqué para hablar de su experiencia con el deportista. Hace años, Rafa Mora coincidió con los futbolistas del Barcelona en el reservado de una discoteca.

Aunque el extronista mantuvo una animada conversación con Messi, la actitud de Piqué no fue precisamente agradable.

La entrevista de Shakira hablando del amor

Tras su ruptura con Piqué, una entrevista de Shakira del 27 de mayo se ha hecho viral. Mientras promocionaba su canción junto a Rauw Alejandro, 'Te felicito', la cantante habló sobre el amor y dejó unas comentadas declaraciones.