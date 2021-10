A pesar del fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja, Anabel decidió finalmente seguir adelante con su boda. Kiko Rivera anunció el mismo día que no iba a acudir porque necesitaba ese fin de semana para reflexionar, siendo Isa P. la única que fue en representación de su madre y su hermano.

Durante la boda en La Graciosa, que ya había tenido un camino difícil para llevarse a cabo, Kiko Rivera decidió dejar de seguir en redes sociales a Anabel Pantoja e Isa P.: "Se acaba el fin de semana. Mañana lunes empezaremos con energía. Retomo mi vida, no he salido de casa. Necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones, no sé si serán correctas o no, pero son mías y nada más que mías", comunicaba en Instagram.

Otro momento destacado

No ha sido un camino de rosas pero ya se ha celebrado boda del año. Así llegaba Anabel Pantoja a La Graciosa el mismo día de su boda después de haber vuelto a la península para apoyar a su familia por la muerte de su abuela.