Maluma ha recibido una singular sorpresa. El museo Madame Tussauds de Orlando ha creado la figura de cera del cantante y le ha invitado a compararse y fotografiarse con ella.

Para ello, este museo ha hecho una excepción y ha llevado la figura de Maluma a Medellín para que el cantante pudiese presentarla. Los colaboradores de Aruser@s han remarcado el gran parecido de la figura de cera que tiene un alto nivel de detalle.

"Entre los dos, no sabes cuál es el de cera y cuál es el real", ha apuntado Angie Cárdenas. Por su parte, Alfonso Arús ha compensado su fanatismo por otro tipo de muñecos de cera: "A mí me gustan los museos donde las figuras no se parecen".