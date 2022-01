Laura Matamoros ha cumplido una semana desde que dio a luz y ha mostrado imágenes de cómo va evolucionando su cuerpo.

También ha revelado las dolorosas secuelas que está sufriendo tras el parto: "Me ha subido la leche. Me han recomendado frío. Ya me he puesto las bolsas de guisantes en el pecho para que calme un poco".

"Me he puesto hojas de col en el pecho. Voy oliendo a col. Y lo que duele, qué horror", ha lamentado en un vídeo.