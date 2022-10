Con permiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Risto Mejide y Laura Escanes se han convertido en una de las grandes parejas protagonistas de las últimas semanas. Su sonada ruptura ha hecho correr ríos de tinta y los rumores sobre los posibles motivos de su separación han circulado ampliamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Algunos días después de la noticia, la modelo ha reaparecido ante las cámaras y micrófonos de la prensa en los premios 'Forbes Best Influencers' para aclarar cuál es su situación anímica en estos momentos, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"La vida sigue. Nadie se muere por amor. Tenemos que seguir adelante. Me quedo con todas las cosas buenas que he vivido junto a él y que seguimos viviendo, porque somos una familia y eso no se va a romper nunca jamás", declara.