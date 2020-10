Todos estamos acostumbrados a ver a una Britney Spears sexy y con su eterno aire colegial. Sin embargo, la cantante ha querido mostrar en Instagram cómo es realmente a través de tres fotografías que no han dejado indiferentes a nadie.

Se trata de unas imágenes tomadas en lo que parece la entrada de su su casa en las que posa al natural, con un semirecogido, unas gafas que no acostumbra a lucir, una camisa de cuadros de manga larga y unos vaqueros tobilleros. Una publicación donde la cantante está irreconocible y que en Aruser@s comparan con 'Betty, la fea'.

"¡Instagram contra la realidad!¡ Quería mostrarles cómo me veo realmente todos los días! Me puedo sentir insegura cuando toman fotos de mí de las que no estoy preparada... entonces siempre le he puesto mucho esfuerzo a mi apariencia... pero, saben, a veces es bonito no esforzarte tanto y derribar tus paredes de vez en cuando. ¡Tiene mucho valor hacer eso! ", ha escrito en la publicación en la que posa junto a una escalera.

También ha querido desvelar algún que otro dato de su adolescencia. "Pd: otro dato curioso de mí... en lugar de ser porrista, jugué basquetbol en la escuela y era base... yo decidía quién tiraba... pero, dios mío, éramos malas... ¡solo ganamos tres juegos cada temporada! Pd: en estas fotos traté de arreglar una luz, pero me di cuenta que era muy bajita", ha compartido haciendo alarde de humor.

Estas imágenes tan reales han sido muy aplaudidas entre sus seguidores aunque muchos dudaban de si era ella. Tanto han triunfado que la publicación se ha convertido en una de las más comentadas y de las que más 'likes' ha conseguido, superando el millón.

Otro momento relacionado

El confinamiento por coronavirus nos regaló imágenes inéditas de los famosos que mostraban su lado más divertido para amenizar a sus seguidores la cuarentena. Fue el caso de Dani Martín que se estrenaba en TikTok imitando a Britney Spears con el tema que le dio la fama: 'Baby one more time'.