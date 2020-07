La actriz Paula Echevarría se ha trasladado a Asturias para pasar unos días junto a su novio Miguel Torres y su hija Daniela para disfrutar de la familia, descansar y desconectar en su tierra natal tras varios meses de confinamiento por coronavirus.

Precisamente es allí, en Candás, se ha hecho una fotografía en la que se muestra al natural que ha compartido a través de Instagram y que ha revolucionado a sus seguidores. "Sin filtros, sin maquillaje, solo yo", escribe la actriz junto a la imagen.

En ella se la ve con la cara lavada, bronceada, el pelo suelto y tomando el sol. Una captura que ha despertado todo tipo de comentarios donde el que más ha destacado ha sido el de su chico que acostumbra poco a comentar las publicaciones de su novia. "La más guapa del mundo", ha escrito junto a un corazón rojo y un emoji enamorado.

No ha sido el único que ha querido halagar su belleza natural. Eva González, Cristina Pedroche, Eva González, Maribel Berdú, Bibiana Fernandez o Elena Tablada no han dudado en aplaudir lo que es ya una de las fotografías que más han gustado de su cuenta de Instagram con más de 80.000 'me gusta'.

Sin embargo, no es lo único que ha compartido Echevarría en redes sociales. Desde que se estrenara en TikTok durante el confinamiento, la actriz se ha mostrado bastante activa en esta plataforma de vídeo corto. Aruser@s comenta una de sus últimas y divertidas publicaciones.

Otro momento destacado

Durante el confinamiento, Paula Echevarría fue uno de los rostros conocidos que se unió a la bonita iniciativa de cantar 'Color esperanza', un tema con el que famosos como Eugenia Silva, Los Morancos o Manuel Carrasco querían mandar un mensaje positivo en esta crisis por coronavirus y agradecer el sacrificio de las personas que seguían trabajando como los sanitarios, transportistas o el personal de los supermercados.