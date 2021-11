Kiko Rivera visitó 'El show de Bertín', el programa de Bertín Osborne donde el dj no dejó ningún tema en el tintero.

La relación que mantiene ahora con su madre, después de pasar varios baches, va viento en popa y cuenta en este vídeo cómo la recuperaron: "Nos dimos un abrazo y estuvimos quince minutos sin hablar pero diciéndonoslo todo. Mi corazón no quería estar en otro sitio".

Además, también habla de su hermana Isa P. con quien trata de arreglar las diferencias, "pero no lo hacemos". Así, recuerda experiencias que ha vivido con ella, como la vez que su hermana les hizo saber que veía a Paquirri por las noches.

Otro momento destacado

La hija de Isabel Pantoja se ha pronunciado alto y claro sobre todas esas palabras que ha estado diciendo Kiko Rivera sobre ella y sobre algunas discusiones con Asraf: "Yo no le respondo porque me dé la gana, le respondo porque él me ataca", desvela.