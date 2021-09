Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, ha fallecido a los 90 años tras una larga enfermedad. Así lo ha confirmado su nieto Kiko Rivera en una publicación en Instagram.

La madre de la tonadillera sufrió un deterioro de salud durante la pandemia de coronavirus y hasta hace unos días estuvo ingresada en un hospital, pero después recibió el alta.

Esto ha supuesto un nuevo golpe para la cantante, que se encuentra sumida en una guerra con su hijo por problemas con la herencia del torero Paquirri.

Precisamente, el DJ ha publicado un post muy duro en su cuenta de Instagram, asegurando que nadie le ha informado de lo ocurrido y pidiendo que le dejen despedirse de su abuela.

"Hay órdenes expresas desde Cantora, 'no queremos que venga nadie'. No sé nada, solo sé lo que sale por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va a hacer, ni dónde, ni horarios, ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela", ha escrito en esta publicación.

"No quiero saber de nadie más, todos me importan una mierda porque son unos indeseables. Me quedaré esperando y rezándote, me quedaré quieto y pensándote. Lo siento mucho yaya, pero tus hijos ni siquiera me han informado de tu estado (...) Descansa en paz yaya, por siempre tu nieto favorito", ha sentenciado.