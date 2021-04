Rebecca Lima, la novia de Jordi Cruz, ha narrado en un vídeo su gran problema al mudarse a Barcelona: no es otro que encontrar un buen centro de estética.

"La vida del extranjero no es fácil. Llegué a Barcelona y, claro, necesitaba saber dónde hacerme las uñas, el pelo, las cejas.. cosas de mujeres. Entonces yo necesito ver un pelo, tocarlo y saber si me gusta o no. De repente alguien me ve el pelo y me dice: vas a esta peluquería y tu pelo queda una auténtica mierda", ha explicado la joven.

"Encontré la peluquería, fui y el peluquero era brasileño. Qué alivio porque en Brasil cada dos metros hay una rubia", ha señalado.