La madre de Antonio Orozco se ha vuelto a hacer viral por un desternillante vídeo en el que ha hablado de los retoques estéticos que quiere hacerse.

"Me quiero poner tetas, que las tengo como una cabra. Me voy a poner pestañas, silicona en los labios y extensiones", dice en el vídeo en el que también llega a expresar "y me lo vas a pagar tú", haciendo referencia a su hijo.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, de Aruser@s, puedes escuchar sus divertidas declaraciones al completo.

