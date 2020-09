Pipi Estrada se ha convertido este martes en Trending Topic por un vídeo que se ha difundido en redes sociales y que no ha tardado en hacerse viral. Se trata de un clip en el que el periodista deportivo llora la trágica muerte de su gato.

"Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final... No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí... Pero no ha podido superar el momento", dice entre lágrimas el colaborador de El Chiringuito de Jugones.

En las imágenes se puede ver a Pipi llorando desconsolado mientras abraza y acaricia el cuerpo de su mascota fallecida sobre la camilla del veterinario.

"Bueno, Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida", se despide con un beso.

Un vídeo que no está editado y en el que al final se escucha cómo interviene el veterinario que es el que graba con el móvil. "No, no lo he cortado. No he cortado todavía", le dice a Pipi, a lo que el periodista, que no le entiende, le pregunta: "¿Está vivo?". "Que no lo había cortado, digo", insiste el sanitario.

Se trata de un clip que ha sorprendido a los internautas y que incluso ha causado desagrado. Y es que muchos han criticado el hecho de que el periodista se haya grabado al lado del cuerpo de su mascota fallecida.