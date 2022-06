Juan y Medio ha sido el último invitado de 'La Resistencia', el programa de entrevistas de David Broncano. El presentador de Canal Sur fue recibido entre vítores por el público del programa, de una edad sustancialmente más joven que el de los formatos que él presenta

Esto sirvió a Juan y Medio para bromear con Broncano. Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, el andaluz no dudó en dar rienda suelta a su humor para hacer reír a los presentes. "Me encanta. Un público que no tiene Sintrom para mí es la hostia", comentó y Medio.

No obstante, para Broncano no todo fueron risas. Juan y Medio no dudó en mostrar su capacidad para lanzar pullas desde el humor que dejaron descolocado al comunicador.