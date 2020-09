Antonio Orozco ha decidido meterse en la piel de uno de los personajes más míticos de Johnny Depp para anunciar a sus seguidores un posible giro en su carrera. Así lo ha hecho en su perfil de Instagram donde encarnando al capitán Jack Sparrow ha querido mostrar sus dotes interpretativas y plantear lo que puede ser su futuro.

"Así me tienen mis compañeros en La Voz, medio loco. Me paso al cine, Hollywood me llama. O sigo navegando", compartía en sus redes sociales junto a un vídeo realizado a través de aplicación REFACE donde se ha metido no sólo en la piel del Sparrow, también en algunas escenas de 'Piratas del Caribe'.

Las reacciones de sus compañeros de programa y también de profesión no se han hecho esperar. Alejandro Sanz, Eva González o la Mala Rodríguez han comentado esta publicación donde Orozco 'clava' al personaje, incluso no tiene nada que envidiarle a propio Johnny Depp. Un clip que acumula más de 350.000 reproducciones y que según ha bromeado el cantante, se ha 'rodado' en el Caribe tal y como se puede ver en su localización.

Otro momento relacionado

El lado cómico del cantante es conocido por todos y Orozco hace alarde de él cada vez que puede. Aruser@s comentó esta divertida imitación en La Voz del artista de Paulina Rubio con acento mexicano incluido.