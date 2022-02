Anabel Pantoja ha sido una de las protagonistas de la semana tras la ruptura con su novio, Omar Sánchez. Aunque al principio había dudas sobre lo sucedido, 'Aruser@s' ha mostrado unas publicaciones de Anabel en las que la influencer confirma haber puesto fin a su relación: "Solo pido respeto para él y nuestra familia".

Alfonso Arús no ha podido resistirse a comentar esta separación: "¡A mí que me devuelvan la pasta! Esta boda no tiene garantía". Por otro lado, Omar Sánchez ha publicado un stories en Instagram con una canción de Manuel Carrasco con una letra triste a modo de indirecta: "Pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad". En el vídeo que acompaña esta noticia, Tatiana Arús muestra la reacción de Omar y la comenta con sus compañeros: "¡Pobre hombre!" "Estás canciones están muy bien, pero son canciones para cortarse las venas", ha remachado el presentador.

Anabel Pantoja negó los rumores de infidelidad

A pesar de que hace unos días no había confirmado todavía su ruptura con Omar Sánchez, Anabel Pantoja dejó claro a través de Instagram que no habría habido terceras personas implicadas en este distanciamiento, que ha resultado ser una separación en toda regla.