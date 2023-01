Tras las campanadas de Nochevieja, todos esperamos el año nuevo con ilusión, esperanza y algún que otro buen propósito en nuestra lista, que, seamos sinceros, no solemos cumplir, como bien sabe el equipo de Aruser@s.

"No os obsesionéis, no tengáis el listón demasiado alto, no queráis en el mes de enero solventar todos los problemas, porque después, vais a entrar en depresión", aconseja Alfonso Arús a sus colaboradores y telespectadores.

"¿Tenéis propósitos vosotros este año?", pregunta Patricia Benítez a sus compañeros de trabajo. "Yo tengo uno muy claro. Clarísimo. Tener menos paciencia. Me estoy dando cuenta que con la edad voy adquiriendo demasiada paciencia y no me ha ido bien", confiesa Angie Cárdenas.

Tras unos segundos de estupefacción, Alfonso Arús no puede evitar reírse ante estas palabras. "Pero, ¿es posible tener menos paciencia?", se burla. "He visto propósitos inverosímiles, pero este...", asegura el presentador.