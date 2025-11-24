Ahora
Se proclama "el hombre más vago del mundo" tras pasar más de 36 horas sin hacer nada

Un hombre de Mongolia se corona como el "más vago del mundo" tras permanecer inmóvil durante 36 horas y 35 minutos, superando a más de 240 participantes en una competición donde la única regla es no hacer nada.

La extravagante competición por encontrar a la "persona más vaga del mundo" ya tiene ganador. Se trata de un ciudadano de Mongolia, China, quien logró imponerse tras permanecer 36 horas y 35 minutos sin realizar ningún tipo de actividad, un reto que puso a prueba a 240 participantes.

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, el concurso no solo evalúa la capacidad de permanecer quieto, sino que incluye un seguimiento médico constante. "Además de no hacer nada, te miden las constantes vitales para ver si realmente estás en un estado de relax para que te puedas llevar el premio de 370 euros", detalla la tertuliana.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús flipa: "Estar 36 horas en la cama sin hacer nada, estirado, en posición horizontal, es fuerte". "Para las contantes vitales te ponen un partido del Getafe y lo ganas de calle", bromea Hans Arús.

