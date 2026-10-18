Locura con ver a Messi en los Premios Príncesa de Asturias: las entradas se agotan en tiempo récord

La llegada del astro argentino a Oviedo ha causado auténtico furor por estar presente en la gala de los Premios Princesa de Asturias que se celebran el próximo jueves. Se especula incluso con que pueda estar en el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou

Trece minutos es el tiempo que han tardado en agotarse las 4.700 entradas que la Fundación Princesa de Asturias ha puesto a disposición del público general para el encuentro que Leo Messi, galardonado con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026, mantendrá con la comunidad educativa el próximo jueves, 22 de octubre, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Según ha informado la Fundación, el pico más alto de personas conectadas al mismo tiempo ha sido de 16.200 personas, lo que da cuenta del interés que despierta la presencia del astro argentino en Oviedo.

El encuentro, dirigido principalmente a público infantil y juvenil, se celebrará a las 17.30 horas y estará orientado especialmente a los alumnos de los centros educativos que han participado en la actividad 'El juego del 10', del programa cultural 'Toma la palabra'.

El recinto contará con un aforo disponible de 6.200 localidades, una vez descontadas las butacas que deberán anularse por la disposición del escenario. De ellas, 1.500 estarán reservadas para integrantes de la comunidad educativa que han participado en 'El juego del 10' y las 4.700 restantes son las destinadas al público general.