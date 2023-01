El príncipe Harry desvela en su biografía 'En la sombra' los enfrentamientos y tensiones familiares que se vivieron cuando se produjo el fallecimiento de la reina Isabel II; desde el rechazo de Carlos III a la presencia de Meghan Markle en Balmoral, hasta la actitud de su hermano Guillermo con él cuando fueron a despedirse de su abuela, pasando por la forma en la que conoció la triste noticia.

"Le escribí a mi hermano para preguntarle cómo y cuándo iban a volar a Escocia él y Kate y no me contestó", afirma. "Mi padre me dijo que yo era bienvenido a Balmoral, pero Meghan, no. Después me explicó que Kate tampoco iba a ir. Haber empezado por ahí", relata.

El príncipe Enrique lamenta que no fuera invitado a viajar con todos los miembros de la familia que vivían en el área de Windsor y Ascot. "Había plazas de sobra en el vuelo", asegura.

Aruser@s se hace eco de estas declaraciones y Alfonso Arús destaca las grandes diferencias entre esta versión de los hechos y la oficial. "De hecho, lo que cuenta Harry es que se entera cuando aterriza por la BBC que la reina ha fallecido. No había recibido mensaje por parte de su familia", informa Tatiana Arús.