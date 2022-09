9'99 euros. Es lo que cuestan estas patatas fritas con sabor a vagina que han despertado el interés de los colaboradores de Aruser@s. Tanto es así que Tatiana Arús no ha podido aguantar hasta el final del programa para averiguar cuál es su precio de mercado.

Este nuevo producto, avisan, no es apto para menores de edad, con lo que no podrás ponerlo "al lado de los ganchitos". Víctor Amela aventura que pronto llegarán las patatas con 'otros sabores', a lo que su compañera María Moya ha respondido que no cree que tengan tanto éxito como estas.

"Van a triunfar", pronostica Alfonso Arús y Angie Cárdenas ha recordado las velas de Gwyneth Paltrow. "Tienes que ser un depravado para comerte unas patatas fritas con este sabor", cree Òscar Broc.