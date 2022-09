Es uno de los platos predilectos de nuestra gastronomía y cada cual tiene su propio truco o receta para prepararlo a su gusto. Las lentejas se han convertido en las protagonistas de la primera hora de Aruser@s por el polémico truco para que queden más espesas que divide a los expertos, que consiste en triturar parte de estas legumbres para espesar el caldo.

María Moya, que no es famosa precisamente por su buena mano en la cocina, reconoce que no lo ha hecho en su vida, pero que "las que ha visto en casa" de su madre y de su suegra, cree "que no trituran".

Angie Cárdenas también cuenta con algunos 'tips' en su recetario, aunque ella se centra en las alubias. "Ahora se me va a tirar todo el mundo encima, pero yo creo que esto se hace así con las alubias. También hay gente que le pone patata y así espesa".