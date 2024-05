La mujer está teletrabajando desde un salón de belleza mientras se hace la manicura y tiene una reunión por videollamada. "¿Dónde estás ahora mismo?", le pregunta su jefa. "Estoy en el salón de uñas 'Honest Hour'", responde ella tranquilamente como si no pasase nada por ello. Su superiora está alucinando con que este allí durante horas de trabajo. "Estoy trabajando y haciéndome las uñas a la vez", le contesta la joven.

A la jefa no le vale su repuesta porque son horas de trabajo que está utilizando para hacerse las uñas y ellos esperan que esté en un escritorio. "Quiero decir que este es un lugar de trabajo realmente acogedor para trabajar", comenta la trabajadora mientras muestra cómo está trabajando allí. La jefa se cansa de sus excusas y manda salir al resto de personas de la llamada para tener una reunión a solas con ella.

Alfonso Arús comenta que en las redes hay división de opiniones, algunos defienden que si hace su trabajo no hay problema en que haga otra actividad mientras realice su trabajo y otros piensas que es un muy mal ejemplo. Angie Cardenas opina que no se pueden hacer estas cosas porque abres la veda. "Al final va a haber alguien en una reunión de trabajo mientras pocha una cebolla", comenta. Alba Sánchez no comparte la opinión de la chica cuando se justifica con que en ningún sitio pone donde tiene que teletrabajar. "Hay que tener un poco de decoro", opina la colaboradora.