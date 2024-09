El gato que protagoniza este vídeo viral subido a TikTok por @krisconkr y emitido en Aruser@s tiene sus zarpas ya muy cerca de su ansiado pescado. Pero su intento de asesinato es frustrado por su dueña en el último momento.

"¡Bájese de ahí, saque la mano de ahí!", le grita su dueña, que riñe al animal con contundencia. A pesar de que se asusta, él no se mueve. "¡Grosero!".

Sin tener cómo disimular su fechoría, el felino permanece con la pata dentro del agua, pero intentando poner cara de no haber roto un plato en su vida. "Fíjate que sabe claramente que lo que está haciendo no está bien, porque si no, seguiría", comenta Alba Gutiérrez en plató.