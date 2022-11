"Eso es muy triste", asegura Alfonso Arús cuando Claudia Raymat le confiesa cuál es su peor miedo al volante, que no es otro que aparcar. "Mira que hace algunos años que tengo el carné, pero es que me bajo del coche y le pido a alguien que esté por allí que me lo aparque. Lo he hecho más de una vez", asegura la colaboradora.

Pero el presentador de Aruser@s tiene una solución para su nueva tertuliana: la caja aparcacoches, que te aparca el vehículo sin que tú tengas que mover ni un solo dedo. Un curioso invento que va a solucionar la vida a más de un conductor.

Acabar bajo las ruedas de un camión, tener una colisión al incorporarse, rayar otro coche o quedarse sin gasolina, son otros de los terrores que el resto de conductores del programa confiesa tener.