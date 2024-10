Pedro Ruiz da su opiniónen su perfil de Instagramsobre las últimas fotos y audios publicados sobre la relación del rey Juan Carlos y Bárbara Rey. "Me he visto las noticias atrasadas y sigue siendo básico o por lo menos el más extendido el asunto del monarca y la Rey", comenta el periodista.

"He leído muchas cosas, pero sin entrar en temas políticos, digo lo siguiente: 'El hombre que no domina su ingle es un pelele, sea obrero, sea arquitecto, se rey, sea lo que sea. El hombre que no domina su ingle es un idiota en manos del instinto'", opina Ruiz sobre toda la polémica.

"Cuantas veces hemos dicho que lo grave no acaba pasando ni por poder, ni por política, ni por dinero, sino por sexo", comenta Alfonso Arús, que recuerda "en Marbella mira que se habían cometido tropelías pero al final tuvo que ser Julián Muñoz perdiendo la cabeza por Isabel Pantoja el que destapara todo".