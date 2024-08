"No utilicéis paracetamol", bromeaba Patricia Benítez que explicó en el plató de Aruser@s algunas claves para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos electrónicos. Lo primero es quitar la funda, poner la tablet en modo avión y reiniciar el dispositivo. Las fundas son imprescindibles para que nuestra tablet no sufra arañazos; sin embargo, cuando hace calor hace de una capa extra que no deja "transpirar" tanto nuestro dispositivo.

"Yo duermo poco o nada, si tengo que invertir mi tiempo en reiniciar a la una de la madrugada… no lo veo", comentaba entre risas Alfonso Arús. Otro de los motivos más habitualestiene que ver con las aplicaciones abiertas. En cuanto cierres las apps, notarás cómo tu tablet se enfría bastante. Como asegura la colaboradora una opción es desactivar al asistente inteligente.

Ahora que estamos en pleno verano y con estas altas temperaturas, es importante recordar no dejar el dispositivo en un lugar donde el sol impacte de manera directa. Siempre a la sombra y bien resguardada.

