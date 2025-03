Patricia Benítez carga contra los padres que beben alcohol en los partidos de fútbol de sus hijos: "Son muy agresivos"

"No se atiende en la terraza, que nos resfriamos y la cosa no está para eso", reza un cartel que se ha hecho viral y que está colgado en la puerta de un bar de Andalucía. "Entonces, para recoger, ¿tú también tienes que llevarte la bandeja dentro?", se pregunta Tatiana Arús en Aruser@s. Al hilo de esta noticia, Alfonso Arús recuerda que con la nueva ley, lo que seguro que no vas a poder pedir en esta terraza si está a menos de 200 metros de un colegio es alcohol.

El presentador recalca que "la cerveza en el partido de tu hijo, se acabó también". "Ahí estoy de acuerdo", asegura Patricia Benítez, madre de dos hijos. "Son muy agresivos los padres en los partidos infantiles", afirma. "Seguramente, si bebieran menos... Es muy fuerte ir a las 8 a.m. a tomarte un café con leche para ver a tu hijo a un partido a las 8:30 a.m. y que la gente esté con cervezas y carajillos", sentencia.

"Yo no creo que sea cuestión de lo que tomen", refiere Angie Cárdenas, a lo que su compañera responde que la invita a ir cualquier día a presenciarlo ella misma. "En Viladecans, este fin de semana", indica.